Am 4. Juli trifft Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen im großen DFB-Pokalfinale auf den Favoriten VfL Wolfsburg. In der Liga empfingen die Essenerinnen den Spitzenreiter zur Generalprobe - und mussten sich am Ende mit einem 3:0 geschlagen geben.

Es war ein Spiel, welches fast ausschließlich in der Hälfte der Ruhrstädterinnen stattfand: Die Wolfsburgerinnen wurden von Beginn an ihrer Favoritenrolle gerecht und traten dominant auf. Doch die von Markus Högner trainierte Elf wusste dagegen zu halten, sodass die Gäste nicht so oft wie erhofft zum Abschluss kamen. Die erste dicke Möglichkeit hatten die Wölfinnen in der 14. Minute, als SGS-Torhüterin Kim Sindermann einen Kopfball von VfL-Kapitänin Alexandra Popp grade noch so über die Latte lenken konnte.

SGS-Abwehr stand stabil

Eine kleine Konterchance bekam das Team von der Ardelhütte durch Nicole Anyomi, die zwar zunächst allein auf das gegnerische Tor zudribbelte, aber am Ende doch noch von einer Gegenspielerin gestoppt werden konnte. Nach einer halben Stunde fiel dann das aus Wolfsburger Sicht langersehnte 1:0 durch Ewa Pajor. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kam der VfL öfters gefährlich nah an das gegnerische Gehäuse: Zunächst musste Sindermann einen Flachschuss aus kurzer Distanz von Svenja Huth (39.) parieren und drei Minuten später hatte Pernille Harder (42.) eine Kopfball-Möglichkeit - ebenfalls aus kurzer Distanz. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff konnten die Essenerinnen dem gewaltigen Offensivdruck der Wolfsburgerinnen nicht mehr standhalten. Harder (45.) stellte den 2:0-Halbzeitstand für die Gäste her.

20 Sekunden nach dem Wiederanpfiff fiel das 3:0 für den VfL durch Pajor (46.), die per Flachschuss einnetzte. Im weiteren Spielverlauf waren die Gäste zwar die tonangebende Mannschaft, nahmen sich jedoch etwas zurück und die SGS-Abwehr stand bis auf wenige Ausnahmen stabil. Letztendlich mussten sich die Essenerinnen mit 0:3 geschlagen geben und kassierten damit die zweite Liga-Pleite im zweiten Spiel nach der coronabedingten Unterbrechung des Spielbetriebs.

Bereits am kommenden Mittwoch (17 Uhr) empfängt die SGS Essen den 1. FFC Frankfurt zum nächsten Heimspiel im Stadion Essen. Dort soll dann endlich wieder ein Liga-Sieg her.