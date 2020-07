Alles oder nichts: Die Essenerinnen spielen im Finale gegen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und haben durchaus gute Außenseiterchancen Die Spannung steigt: Am Samstag (16.45 Uhr) kommt es in Köln zum großen DFB-Pokal-Showdown. Dann trifft Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen im Finale auf Meister VfL Wolfsburg. Sollte den Essenerinnen der große Coup trotz Außenseiterrolle gelingen, wäre das der erste DFB-Pokal-Titelgewinn in der Vereinsgeschichte.

Von Charmaine Fischer

Die Liga-Generalprobe gegen die Wölfinnen vor gut drei Wochen ging zwar mit einer 0:3-Niederlage und einer schwachen Leistung deutlich daneben, aber der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Die aktuelle Saison beenden die Essenerinnen auf einen soliden fünften Tabellenplatz - die Mannschaft von Trainer Markus Högner darf also durchaus vom Titel träumen. Auch wenn der Finalgegner Liga-Primus VfL Wolfsburg heißt. Denn, einige der SGS-Spielerinnen dürften besonders heiß auf die Partie sein: Zum Beispiel Nationalspielerin und Torjägerin Lea Schüller, die den Verein am Ende der Spielzeit in Richtung Bayern München verlässt. Nach acht Jahren an der Ardelhütte wäre der DFB-Pokal-Gewinn ein mehr als würdiger Abschied für die 22-Jährige.

2014 stand die SGS schon einmal im Finale

Zudem stand die Angreiferin mit der SGS im Jahr 2014 bereits im Finale. Damals hieß der Gegner 1. FFC Frankfurt und die Essenerinnen mussten sich vor circa 16.500 Zuschauer im Rhein-Energie-Stadion mit 0:3 geschlagen geben. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen müssen die Ruhrstädterinnen am Samstag jedoch ohne ihre Fans auskommen. Doch mitgefiebert werden kann trotzdem: Die ARD überträgt das Spiel live.

Auf dem Weg ins große Finale schaltete die SGS Essen insgesamt vier Teams aus: SV Meppen (5:1), 1. FC Köln (3:1), 1. FFC Turbine Potsdam (3:1) und Bayer 04 Leverkusen (3:1). Ob dieses Kunststück auch gegen Wolfsburg gelingt? Ganz Essen dürfte am Samstag hinter den Fußballerinnen stehen.