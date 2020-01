Vier Tage waren sie unterwegs, haben die Haushalte in den Gemeinden besucht, Kinder- und Senioreneinrichtungen, das Hospiz und die Ordensschwestern. 114 Sternsinger und 45 Begleiter haben in den Gemeinden St. Antonius Abbas und St. Franziskus die Botschaft überbracht: Frieden im Libanon und weltweit.



Der Einsatz hat sich gelohnt. Überall sind die Sternsinger freundlich aufgenommen worden, haben großzügige Geldspenden für die Kinder im Libanon erhalten. Und zahlreiche Süßigkeiten. Darüber haben sich die kleinen Könige sehr gefreut. Ein Teil der Süßigkeiten wurde weitergegeben. Die Naschereien kommen Obdachlosen in Essen zu Gute.

Empfang bei Oberbürgermeister Kufen

Eine Gruppe überbrachte zusammen mit Sternsingern aus der Nachbargemeinde St. Paulus sowie anderen Pfarrgemeinden in Essen den Segen für das neue Jahr auch im Rathaus und wurde dabei von Oberbürgermeister Thomas Kufen begrüßt.

Obwohl die Teilnehmerzahl gegenüber dem letzten Jahr noch einmal leicht angestiegen ist, konnten leider nicht alle Straßen und Häuser besucht werden. Die nicht besuchten Straßenzüge sollen im nächsten Jahr vorrangig angesteuert werden. Die Menschen in Schönebeck und Bedingrade, die in diesem Jahr vergeblich gewartet haben, aber gerne noch den Segensspruch und den Begleitzettel zur Aktion erhalten möchten, können diese unter Angabe von Namen und Adresse per E-Mail an sternsingerantoniusabbas@gmail.com anfordern.