Kleiner Schaden, große Wirkung. Lange Staus gab es gegen 17,15 Uhr in Essen - Katernberg. Bus und Bahn der Ruhrbahn verursachten einen leichten Verkehrsunfall auf der Schonnbeckhöfe in Höhe des Abzweiges Katernberg. Fahrgäste wurden nicht verletzt und die Fahrzeuge konnten später, mit leichten Blechschäden, den Verkehr wieder aufnehmen. Problem gab es jedoch auch, die Fahrgäste der Ruhrbahn hatten eine erhebliche Wartezeit. Der Kraftfahrzeugverkehr, der an dieser Stelle seit Wochen Baustellen bedingt, mit größeren Stau kämpft, kam für 40 Minuten gänzlich zum Erliegen und staute sich in weiten Bereichen des Stadtteiles. Fazit: Geben Bus und Bahn sich Bussi, Bussi staut es sich.