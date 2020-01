Mit einem spitzen Gegenstand soll ein 41-jähriger Essener zehn an der Hegestraße geparkte Autoszerkratzt haben. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Anwohner hatten verdächtige Kratzgeräusche gehört und aus dem Fenster beobachtet, wie der Mann gegen 22.15 Uhr am gestrigen Mittwochabend mit einem großen Gegenstand die Wagen beschädigte und anschließend in Richtung Theobaldstraße/Viktoriastraße floh.

Wegen seiner auffälligen Kleidung konnten die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten den Verdächtigen kurze Zeit später in der Straße "Im Westerbruch" antreffen.

Mutmaßlicher Tatgegenstand konnte sichergestellt werden

In einem Grünstreifen in der Nähe konnte der mutmaßliche Tatgegenstand, eine Metallleiste, sichergestellt werden. Zur Identitätsfeststellung wurde der 41-Jährige zur Altenessener Wache mitgenommen.

Mann verbrachte Nacht im Polizeigewahrsam

Da er sich anhaltend aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten verhielt, verblieb er zur Vermeidung weiterer Straftaten bis heute Morgen im Polizeigewahrsam. Anhaltspunkte für Alkoholkonsum ergaben sich nicht.