Die Polizei ist sich ziemlich sicher, eine Einbruchsserie aufgeklärt zu haben. Zwei 47-jährige Männer gelten als dringend tatverdächtig. Einer sitzt in Untersuchungshaft, nach dem zweiten wird gefahndet.





Wohnungsschlüssel aus Autos geklaut

Das Duo war immer nach der selben Masche vorgegangen: Aus Fahrzeugen, die zumeist in der Nähe von Friedhöfen abgestellt waren, stahlen sie Wohnungs- und Haustürschlüssel. Bei ihren Plünderzügen entstand den Einbruchsopfern, die zuvor über längere Zeit beobachtet wurden, ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Nachdem klar war, dass es sich eine Serie handeln musste, richtete die Essener Polizei eine Ermittlungskommission ein. Nach wochenlanger Arbeit kam sie den polizeibekannten Deutschen auf die Spur. Am 15. Oktober schlugen Ermittler und Staatsanwaltschaft zu. Sie durchsuchten drei Wohnungen in Essen und zwei in Gelsenkirchen. Dabei konnten Beweismaterial und Diebesgut gefunden werden.

Skrupellose Täter

Die Polizei Essen möchte in diesem Zusammenhang daran erinnern, keine Wertgegenstände, insbesondere Schlüssel und Ausweisdokumente im Auto zu lassen. Skrupellose Täter nutzen die Gelegenheit, auch wenn man sich nur für einen Augenblick entfernt.