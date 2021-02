Auf einer Sitzung hat der Landschaftsausschuss des LVR (Landschaftsverband Rheinland) auch die Besetzung für wichtige Gremien gewählt, in denen der LVR Sitz und Stimme hat.Dazu gehört auch die Stiftung Zollverein in Essen.



Der LVR fördert die Stiftung mit zwei Millionen Euro jährlich und entsendet zwei Mitglieder in das sechsköpfige Kuratorium der Stiftung. Die Grüne LVR-Fraktion ist mit Johannes Bortlisz-Dickhoff vertreten, einem der beiden Fraktionsvorsitzenden.

28 Mitglieder

Bortlisz-Dickhoff zu seiner Wahl: „Seitdem ich im Rheinland wohne, hat mich die Geschichte des rheinischen Tagebaus mit seinen Auswirkungen auf Mensch und Natur immer schon sehr interessiert. Aufgewachsen bin ich aber in Essen und Hattingen und der Kohlenpott ist immer noch meine gefühlte Heimat. Auch hier begegne ich wieder der Geschichte der Energiegewinnung und ihren Folgen. Gleichzeitig wird hier aber auch deutlich, wie ein angemessener Umgang mit der eigenen regionalen Geschichte aussehen kann und welche neuen Nutzungen möglich sind. Zeche Zollverein bringt das alles auf den Punkt. Ich freue mich sehr, mich jetzt genau dort für die Ruhrgebietskultur einsetzen zu dürfen.“

Die Grüne Fraktion stellt in der 126-köpfigen Landschaftsversammlung 28 Mitglieder und ist damit drittstärkste Fraktion in der neuen Wahlperiode.