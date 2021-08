Vorabauszug der Niederschrift:

Herr Frentrop (fraktionsloser Einzelvertreter) in der Bezirksvertretung V – Altenessen, Karnap und Vogelheim:

Die Prognose des Individualverkehrs bezieht auf den MODAL SPLIT, der sich auf das Jahr 2035 bezieht und von 25 % Pkw-Verkehren ausgeht. Es ist anzunehmen, dass die Zahl der Pkws eher zunehmen wird. Alle hier genannten Fachleute sehen heute schon eine Überbelastung des Bereiches um den Altenessener Bahnhof. Total vergessen wird die Neubebauung der Gleisharfe an der Wickingstraße mit zusätzlichen 140 Wohnungen und damit nochmals mehr Pkw. Wie man diese in meinen Augen nicht zu lösenden Verkehrszuwächse lösen kann, geht aus der Vorlage nicht hervor.

Blockbau- und Hochhäuser sind Sünden der 70er Jahre, die in anderen Städten nun abgerissen werden, um lebensgerechten Wohnraum zu schaffen. Am Palmbuschweg wird eine Fläche von 3 ha für den Investor gewinnmaximiert geplant und in meinen Augen in keinster Weise der bestehenden Bebauung des Stadtteils angepasst. Die Probleme der Fehlplanungen im Bergmanns- und Hörsterfeld aus den 70er Jahren sollten in Altenessen nicht wiederholt werden. An der Wickingstraße wird beispielsweise 4- bis 5-geschossiger Wohnungsbau umgesetzt, der sich der Bausituation im Stadtteil besser anpasst. Klar muss und sollte auf dem ehem. Milchhofgelände etwas ‚neues Städtebauliches‘ passieren, aber nicht um jeden Preis.

Die wichtige Durchführung der A 52 ist immer noch im Bundesautobahnnetz enthalten und wird auch einen Teil der Fläche in Anspruch nehmen. Hier ist die Frage zu stellen, wie Autobahn und Bebauung im Einklang zu bringen sind.

Foto: Stadt Essen