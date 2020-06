24.06.2020

Der Rat der Stadt Essen hat sich heute (24.6.) einstimmig für den Erhalt der Essener Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof ausgesprochen.

Es wurde eine Resolution verabschiedet, in der sich der Rat der Stadt Essen hinter die Beschäftigten der von der Schließung bedrohten Filialen am Limbecker sowie am Willy-Brandt-Platz stellt und ihnen die volle Solidarität ausspricht. Karstadt sei ein bedeutendes Stück Essener Geschichte, heißt es in der Resolution, und spiele eine große Rolle in der Wahrnehmung von Essen als Einkaufsstadt. Seit vielen Jahrzehnten bestehe über den Firmensitz in Essen-Bredeney eine Verbundenheit zwischen dem Konzern und der Stadt Essen. Das Haus der Galeria Kaufhof liege in einer 1a-Lage am Willy-Brandt-Platz direkt am Eingang der Essener Fußgängerzone. Die Karstadt-Filiale sei der Ankermieter im Limbecker Platz. Mit diesen Rahmenbedingungen hätte der Konzern in Essen beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Ladenkonzept.

Der Rat der Stadt Essen fordert deshalb die Geschäftsführung der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH auf, die Potenziale der Mitarbeitenden und auch die Tradition des Unternehmens in der Metropolstadt Essen in den Fokus zu nehmen. Der Rat der Stadt Essen begrüßt ausdrücklich die bereits aufgenommenen Gesprächsinitiativen durch Verwaltung und die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG) zu allen am Prozess Beteiligten. Darüber hinaus wird die Verwaltung gebeten, auch mit anderen betroffenen Kommunen im Ruhrgebiet auf die Landesregierung Nordrhein-Westfalen zuzugehen, um Möglichkeit zu finden, das Land einzubinden und die Schließung der Häuser in Essen zu verhindern.

