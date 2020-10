Nach gut halbjähriger Unterbrechung werden in der Schach-Jugendbundesliga jetzt die letzten beiden Runden ausgetragen, um den NRW-Meister und die Qualifikanten für die Deutsche Meisterschaft zu ermitteln. Dabei zeigte sich die U20 der Schachfreunde Katernberg unbeeindruckt von der langen Pause und wahrte mit einem überzeugenden 5:1 Sieg beim Schlusslicht Schalksmühle die Chance auf die erneute Qualifikation für die DVM.

Da SFK auf Nikita Gorainow verzichten musste, kam Ersatzspieler Lasse Struck zu seinem Debüt in der Königsklasse. Er rechtfertigte seine Aufstellung mit einem überlegen herausgespielten Sieg. Auch an den übrigen Brettern erarbeitete sich der Katernberger Nachwuchs klare Vorteile: Jonas Jahrke krönte seine strategisch überlegen geführte Partie mit einem Mattangriff, noch vor der Zeitkontrolle sorgten Aik Arakelian und Yakub Irkilmez für die 4:0 Führung. Timo Küppers nutzte einen gegnerischen Fehler in der Zeitnotphase ebenfalls zum Sieg, in der Schlussphase musste sich dann allein Noel Gallas geschlagen geben, dem am Ende doch der schon in der Eröffnung geopferte Bauer fehlte.

In der letzten Runde trifft SFK an heimischen Brettern auf Dortmund Brackel und kann sich mit einem Sieg das begehrte Ticket zur Deutschen Meisterschaft in Magdeburg sichern.