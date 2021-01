Bürgerinitiative „Karnap im Wandel"

Karnap im Wandel – ein Stadtteil im Wandel

Liebe Karnaperinnen liebe Karnaper,

ich wünsche Euch allen ein frohes neues Jahr 2021!

Seit sieben Jahren betreue ich die Facebook-Seite „Karnap im Wandel“.

Im Hinblick auf die Stadtteilentwicklung des Stadtteils Karnap habe ich mich im Jahr 2014 dazu entschlossen, die Facebook-Seite „Karnap im Wandel“ ins Leben zu rufen.

Die Beiträge verfolgen wöchentlich im Durchschnitt 5.000 bis 6.000 Besucher.

Bei Spitzenwerten sogar 20.000 Besucher. Des Weiteren ist „Karnap im Wandel“ seit dem März 2020 auch auf Instagram verfügbar.

In den vergangenen sieben Jahren habe ich zahlreiche Bauprojekte langfristig dokumentiert, wie z.B.

den Bau einer Gymnastikhalle auf der Sportanlage Lohwiese, Bau eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Lohwiese, Umbau der Hauptschule Karnap zur Kindertagesstätte, die Entstehung der Neuen Mitte Karnap, Umbau vom Mathias Stinnes Stadion zum Flüchtlingsdorf, Wohnungsbau Hattramstraße-Großfeldweg, Bau von Lärmschutzwänden, Bau von Burger King, Bau von Aldi.

Die einzelnen Bauschritte kann man sich in Form einer Fotodokumentation inkl. Videomaterial im YouTube Kanal von „Karnap im Wandel“ anschauen.

Mit dabei ist u.a. auch bislang unveröffentlichtes Videomaterial. Hereinschauen lohnt sich.

Seit Anfang vergangenen Jahres habe ich die Facebook-Seite „Karnap im Wandel“ mit dem Punkt Jobangebote von ortsansässigen Unternehmen/Institutionen aus dem Essener Norden erweitert.

Diesbezüglich habe ich 45 Unternehmen/Institutionen aus Essen-Karnap/Altenessen via. Brief angeschrieben. Dieser Service ist kostenfrei. Die ersten Stellenanzeigen sind bereits eingegangen und wurden veröffentlicht. Mein Ziel ist es die Zahl der Arbeitssuchenden in unserem Stadtteil Karnap zu minimieren.

Darüber hinaus habe ich mich dazu entschlossen mit „Karnap im Wandel“ eine Bürgerinitiative zu gründen.

Ich möchte den Menschen vor Ort anbieten, die Zukunft unseres Stadtteils aktiv mitzugestalten.

Die Bürgerinitiative „Karnap im Wandel“ soll sich mit folgenden Themen beschäftigen:

Arbeit, digitales Karnap, Karnaper Friedhof, Karnap-Mitte, Karnap-West, ÖPNV, Sport- und Freizeit, Umwelt, Verkehr, Wohnungsbau.

Mit freundlichen Grüßen

Denis Gollan – Administrator -