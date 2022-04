Im Archiv der Eremitage befinden sich fast drei Millionen Objekte, unter anderem archäologische Fundstücke sowie die neben dem Louvre und dem Prado bedeutendste Sammlung klassischer europäischer Kunst. In mehr als 350 Sälen sind etwa 65.000 Exponate ausgestellt. Zu den ausgestellten Bildern gehören Werke holländischer und französischer Meister wie Rembrandt, Rubens, Matisse und Paul Gauguin. Außerdem sind zwei Gemälde des italienischen Universalgenies Leonardo da Vinci sowie im nahegelegenen Generalstabsgebäude 31 Gemälde des spanischen Malers Pablo Picasso ausgestellt. Das Museum hat etwa 2.500 Mitarbeiter und etwa 5 Mio. Besucher im Jahr. (Zahlen aus 2019)

Vermutlich kehrte Rembrandt Harmenszoon van Rijn ein zweites Mal im Jahr 1631 nach Amsterdam zurück um dort 1634 Saskia van Uylenburgh, die Nichte des Malers Hendrik Uylenburgh, zu ehelichen. Rembrandt brachte es durch seine Arbeit zu Wohlstand und lebte zusammen mit Saskia, die vier Kinder zur Welt brachte, von denen nur der Sohn Titus die ersten Lebenswochen überleben sollte, weiterhin in Amsterdam. Nachdem Saskia im Jahre 1642 verstarb, stellte Rembrandt die Gouvernante Geertje Dircks ein, die sich um Titus kümmern sollte. Geertje verklagte ihn daraufhin 1649 wegen der Auflösung eines Heiratsversprechens, so dass Rembrandt von nun an jährlich 200 Gulden an sie zahlen sollte; dieser ließ Geertje jedoch verhaften und in das Frauengefängnis von Gouda bringen. 1654 brachte seine Geliebte Hendrickje Stoffels eine Tochter namens Cornelia, nach der Mutter Rembrandts benannt, zur Welt.

Typisch für den Malstil Rembrandts ist der dunkle Hintergrund, der das Hauptmotiv in ein besonderes Licht taucht.

– Heilige Familie mit Engeln“ aus dem Jahr 1645