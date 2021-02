CDU lädt zur Bürger-Videokonferenz - Informationen aus erster Hand für brennende Bürgeranliegen!

Corona-Pandemie: Alles Wissenswerte rund um das Virus mit dem

Kupferdreh. Bereits seit dem Jahr 1999 findet traditionell am letzten Dienstag eines jeden Monats das KLARTEXT-Bürger-Dialog-Gespräch der CDU Kupferdreh/Byfang statt. Aufgrund der pandemischen Corona-Situation, die aktuell das Angebot von Präsenzveranstaltungen verhindert, bieten die Byfanger, Dilldorfer und Kupferdreher Christdemokraten nun allen Mitbürgern das digitale Dialog-Gespräch an. Und so findet am kommenden Dienstag, dem 23. Februar 2021, um 19.00 Uhr, das erste `Online KLARTEXT-Bürger-Dialog-Gespräch` der CDU Kupferdreh/Byfang im Jahr 2021 statt, zu dem alle Interessierten recht herzlich eingeladen sind. Die Zugangsdaten für die Webex-Konferenz können unter der E-Mailadresse dirk.kalweit@cdu-essen.de oder der Telefonnummer 0170 53 73 448 angefordert werden.

Neben den aktuellen Neuigkeiten aus dem Rat der Stadt Essen und der Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel, zu denen der Bezirksbürgermeister Wilhelm Kohlmann, der Bezirksvertreter Marc Hubbert und der CDU-Vorsitzende Ratsherr Dirk Kalweit Stellung beziehen werden, stehen diesmal die Themenschwerpunkte `Pandemie`, `Corona-Maßnahmen` und `Corona-Impfungen` im Zentrum der Abendveranstaltung. Mit dem Essener Stadtdirektor und Gesundheitsdezernenten Peter Renzel und dem Essener Ordnungsdezernenten Christian Kromberg konnten die örtlichen Christdemokraten erneut wieder hochkarätige Gastreferenten zum KLARTEXT-Bürger-Dialog-Gespräch gewinnen, die sowohl über die aktuelle pandemische Sachlage in Essen Auskunft geben als auch für Fragen zur Verfügung stehen werden. Im weiteren Verlauf des Abends wird zudem der CDU-Vorsitzende Ratsherr Dirk Kalweit einen Zwischenbericht zu den Themen `Mangelnde Wintertauglichkeit des neuen Busbahnhofes Kupferdreh` sowie `Probleme mit der Internetversorgung` geben.

Alle interessierten Mitbürger, Organisationen, Kirchen, Institutionen und Vereine sind rechtherzlich eingeladen, bei der diesmonatigen „KLARTEXT-Bürger-Dialog-Videokonferenz“ den Vertretern der Verwaltung und der Politik auf den `Zahn zu fühlen` sowie mitzuteilen, was IHNEN unter den Nägeln brennt! Die CDU Kupferdreh/Byfang freut sich auf einen diskussionsreichen und spannenden Abend!