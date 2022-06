Zweites Spiel - erster Sieg. Die weibliche U12 des HTC Kupferdreh ist in der Oberliga angekommen. Das Team von Stefan Märtens und Linn Melsa setzte sich am zweiten Spieltag bei der Zweitvertretung des HTC Uhlenhorst Mülheim verdient mit 3:0 (2:0) durch. Nach der Auftakniederlage gegen Tabellenführer den HCE rangieren die Essenerinnen mit 3 Punkte auf Platz vier. Nach der bevorstehenden sechswöchigen Sommerpause trifft der HTC am 21. August im Lokalderby am Uhlenkrug auf den ETB Essen.

Im Mülheimer Waldstadion erwischte das Team vom Eisenhammer in der Partie gegen die Uhlen einen Traumstart. Bereits nach wenigen Minuten brachte Katharina ihr Team nach glänzender Vorarbeit von Antonia, die den Ball im Mittelfeld abfing und einen Konter einleitete, in Führung. Das zweite Viertel gehörte den Uhlen, die sich ein optisches Übergewicht erspielten, daraus aber kein Kapital schlagen konnten. Effektiver zeigte sich der HTC. Greta schloss ein sehenswertes Solo von der Mittellinie mit dem 2:0 erfolgreich ab. Mit dem sicherem Vorsprung im Rücken und der Tatsache, dass die Kupferdreherinnen nur eine Auswechselspielerin zur Verfügung hatten, beschränkte sich das Team von Linn Melsa, die diesmal allein verantwortlich an der Seitenlinie stand, in Durchgang zwei auf eine stabile Defensive. Obwohl die Uhlenhorsteinnen den Druck in den zweiten 25 Minuten erhöhten, sprang für sie nichts Zählbares heraus. Stattdessen machte erneut Katharina mit einem erfolgreich abgeschlossenen Konter zum 3:0 den Deckel drauf.

„Eine prima Abwehrleistung von Marie, Tessa, Elina und Anna, die nur wenige Torchancen zuließen", zeigte sich Kupferdrehs Trainerin Linn hoch zufrieden. "Diesmal hatten wir auch eine hervorragende Torausbeute im Gegensatz zum HCE-Spiel, wo wir leider viel Pech hatten. Aber das Spiel hat auch gezeigt , dass wir noch Kondition benötigen und das wird nach der Sommerpause forciert werden.“ Trainer Stefan, der diesmal als Schiedsrichter fungierte, sah in der Entwicklung ebenfalls einen großen Schritt nach vorn: „Ich glaube, das Turnier in Bad Kreuznach über Christi Himmelfahrt hat uns spielerisch enorm weiter gebracht, denn dort wurden wir gegen echte Top-Teams gefordert.“