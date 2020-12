Mit Hilfe der Caritas-Paketaktion sollen auch dieses Jahr Menschen in Essen, die in Armut leben oder obdachlos sind, unterstützt und zu Weihnachten mit einem Geschenk bedacht werden; diesmal allerdings anders: Noch bis Donnerstag, 10. Dezember, werden in der Kirche St. Laurentius Briefumschläge ausgehängt.



"Wir kaufen die erforderlichen Dinge zentral ein, damit alle Pakete den gleichen Inhalt haben. Deshalb bitten wir um eine Geldspende", so Marlies Britz, die Vorsitzende der Caritas St. Laurentius.

Die Geldspenden können in die ausgehängten Briefumschläge gelegt und anschließend verschlossen abgegeben werden entweder im Pfarrbüro, in der Sakristei oder bei Marlies Britz. Dabei sei jeder Betrag ist willkommen.

"Sollte etwas von dem gesammelten Geld übrig bleiben, werden wir es der Suppenküche spenden, die auch sehr auf unsere Hilfe angewiesen ist.", so Britz.