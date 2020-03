Es geht Schlag auf Schlag und es gibt immer noch Menschen die nicht verstehen, Kontakte zu meiden und am Besten nicht vor die Türe zu gehen.

Das Virus verteilt sich nun rasch auch hier.

Auch die Jugendlichen die Clübchenweise mit Musik durch die Gegend ziehen wird es treffen!

Ich

Rapp mal:.He Kumpel

Sei kein Iddi

Covid 19 ist voll assi

Pack den Arsch jetzt ein

Geh zu hause rein

Sonst sieht Oma bald rot

Und in 2 Wochen ist sie tot

In Begien nun Junge sterben gerade 23 jahr,

Gesund eh Alter war der auch.

Das Virus tötet...das is klar..

Dreh dich nicht um..ohoho...Covid 19 geht herum..

Schwing deinen Arsch getz ma nach Haus

Sonst gehn auch bei Dir die Lampen aus

Das war der Song für die Submooverträger die Freisenbruch abends beschallen und Alles easy finden

Tot seid Ihr so lange..

Und Eure Mitmenschen auch

Bleibt daheim..

Ey Alder...dat kannse..echt!