Wie im Wahlkampf zugesagt, stand jetzt für den neuen ordnungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion die Begleitung des Ordnungsdienstes der Stadt auf dem Programm. Ratsherr Luca Ducree nahm an einer kompletten Spätschicht teil, um neue und direkte Einblicke in die Arbeit vor Ort gewinnen zu können.

„Der Kommunale Ordnungsdienst nimmt vielfältige Aufgaben im Stadtgebiet war. Dazu zählen u.a. das Melden von Müllecken, die Erteilung von Platzverweisen sowie die Überwachung der Corona-Schutzverordnung. Zudem sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Ansprechpartner vor Ort für die Belange der Bürgerinnen und Bürger“, so Luca Ducree. Der Kommunale Ordnungsdienst wurde in den vergangenen Jahren auf ungefähr 40 Mitarbeiter ausgebaut und soll bis 2025 auf 70 Kräfte anwachsen. Dazu der Ratsherr: „Der Bedarf von regelmäßigen Kontrollen und auch die Meldung von Verunreinigungen im Stadtgebiet ist immer größer geworden. Aus diesem Grund habe ich mich im Wahlkampf für eine deutliche Aufstockung des Kommunale Ordnungsdienstes ausgesprochen. Umso schöner ist es, in den Verhandlungen eine Aufstockung um 30 Kräfte bis 2025 erreicht zu haben“.