Wieder geht ein ereignisreiches Laufjahr für mich zu Ende.

Ich bin viel unterwegs gewesen , habe neue Läufe gemacht. Über 3000 Kilometer sind wie zusammen gekommen. Mein Höhepunkt war sicher der Marathon in Poznan.

Und die alten Knochen haben gehalten , sodas ich ohne große Probleme durch mein Laufjahr gekommen bin.

Am Ende des Jahres bin ich dann aber wieder zu Hause angekommen. Ich bin noch einmal alleine an der Ruhr gelaufen. Hier bin ich schon mit dem Laufen angefangen. Bei herrlichem Wetter habe ich mir Zeit genommen , habe wieder richtig hingesehen , und sogar wieder viel Neues entdeckt. Habe es bis zum Schluss genossen. Zu Hause ist es eben doch am Schönsten .