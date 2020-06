Die Lunchkonzerte im Kreuzgang des Essener Doms können in diesem Jahr trotz Corona-Regeln wieder stattfinden. Das Bistum Essen lädt von Montag, 22. Juni, bis Samstag, 27. Juni, zu den sommerlichen Mittagskonzerten ein. Domorganist Sebastian Küchler-Blessing startet mit talentierten Nachwuchskünstlern in das Programm, das einmal mehr die Zusammenarbeit zwischen Dom, Essener Philharmonikern und der Folkwang Universität der Künste dokumentiert.

Klassische Musik zur Mittagszeit: Insgesamt sechs Lunchkonzerte finden ab dem kommenden Montag im Kreuzgang statt. Täglich präsentieren um 12 Uhr Musiker aus bundesweiten Stipendiaten-Programmen, der Orchesterakademie der Essener Philharmoniker und der Folkwang Universität der Künste bei freiem Eintritt jeweils rund halbstündige Live-Auftritte.

„Gerade in diesen Corona-Zeiten möchten wir dazu einladen, endlich einmal wieder ganz unbeschwert Musik zu genießen“, so Küchler-Blessing.

Gleich die ersten beiden Lunchkonzerte unterstreichen die enge Partnerschaft zwischen dem Dom und den Essener Philharmonikern. Nach dem gemeinsamen „Lacrimosa“-Projekt in der Corona-Krise sind diesmal drei Streicher von der Orchesterakademie der Philharmoniker zu Gast.

Geigen-Meister mit Meister-Geigen

Tags drauf spielt Roberta Verna, Stipendiatin der Deutschen Stiftung Musikleben, zusammen mit dem Konzertmeister der Essener Philharmoniker, Daniel Bell. Zwei Geigen-Meister mit zwei Meister-Geigen: Sie spielt eine – geliehene – Stradivari, er eine Amati.

Noch ein Teenager ist Philipp Schupelius, Stipendiat der Jürgen-Ponto-Stiftung, der am Mittwoch mit seinem Violoncello und dem Programm „Erlkönig“ zu Gast ist. Nach drei Streichertagen spielen am Donnerstag die beiden Folkwang-Studierenden Julius Schepansky und Bartosz Kolsut – beide Stipendiaten der Stiftung Musikleben – „Akkordeon im Quadrat“, bevor am Freitag das Fagottensemble der Folkwang Universität der Künste zu hören ist.

Am Samstag lädt Küchler-Blessing selbst zum traditionellen „Lunch mit der Königin“, zum Abschlusskonzert an der Rieger-Orgel in den Essener Dom ein. Bei besonders schlechtem Wetter werden auch die anderen Lunchkonzerte kurzfristig in den Dom verlegt.

Um angesichts der Corona-Pandemie für alle Beteiligten einen sicheren Musikgenuss zu gewährleisten, gelten für die Lunchkonzerte in diesem Jahr besondere Regeln: Wie im Dom gibt es auch im Kreuzgang nur Platz für 65 Besucher, der – barrierefreie – Zugang erfolgt ausschließlich über den Eingang An St. Quintin neben Dom und Anbetungskirche. Für jeden Besucher gibt es einen markierten Platz. Auf dem Weg zum Platz und zurück zum Ausgang werden die Konzertbesucher gebeten, eine Mund-Nase-Maske, einen Schal oder ähnliches zu tragen.

Die Lunchkonzerte im Überblick, alle Konzerte beginnen um 12 Uhr: