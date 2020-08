Mädelsabend mit den wilden Stieren

Das Stratmanns am Kennedyplatz in Essen, wird wieder bespielt.

Gestern mit dem Mädelsabend „ Die wilden Stiere“.

Sicherheit für die Gäste wird groß geschrieben.

-Frühzeitiger Einlaß mit Abstandswahrung

-Hygienestationen

-Maskenpflicht im Gebäude, jedoch nicht am Sitzplatz.

-Verminderte Kapazität

-gesicherte Rückverfolgung der besetzten Plätze

Abstand im Zuschauerraum wird eingehalten, die gekauften Eintrittskarten werden als Block platziert. Dazwischen wurde jeweils ein Tisch als Abstandshalter gesetzt.

Zum Stück, drei Arbeitslose suchen einen neuen Job. Der Ehepartner weiß nichts von der Arbeitslosigkeit. Das gibt dann schon Probleme.

In einem Waschsalon treffen die drei dann auf eine ehemalige Stripperin.

Die bringt die Männer dann auf die Idee es mit Striptease zu versuchen und bringt den Herren das Strippen bei. Allerdings passen diese zum Teil nicht in das optische Bild von einem Dreamboy.

Mit Einsatz versucht man sich im Heimischen Fitnessraum in Form zu bringen.

Aber drei Personen sind zu wenig, man startet ein Casting.

Dann ist es mal soweit. Die Truppe steht und ein Auftritt ist geplant.

Dann bekommen die Herren noch die Bühnenkleidung von der Stripperin überreicht.

Ein Mini Packet mit dem Outfit für 5 Personen. Jetzt kommt Panik und Zweifel auf.

Ein kleines Missgeschick was sicher nicht zum Programm gehörte, (oder es war sehr gut gemacht).

Einer der Mini Slips öffnete sich vorzeitig und der Darsteller versuchte diesen zwanghaft geschlossen zu halten. Der Slip war für den Inhalt zu klein, sicher mehr als 10 cm.

Eine tolle Show.

Am Ende volles Lob auch von Ludger Stratmann an seine Künstler.

Nach 5 Monaten Pause, endlich wieder ein Auftritt.

Die Zuschauer müssen keine Angst vor einem Theaterbesuch haben so Ludger Stratmann.

Bei einem Ausfall der Show gibt es eine Garantierte Rückerstattung des Eintritts.

Darsteller,Elke Berges , Trevor Hodge, Nadeem Ahmed, Frank Rafael Bosse, Hagen Range, Sebastian Thrun