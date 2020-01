"Gemeinsam Kunst machen" - so die Nachmittagsveranstaltung überschrieben, zu der das Museum Folkwang ab sofort einmal im Monat einlädt. Die Reihe richtet sich an Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund, die sich gemeinsam kulturübergreifend über Kunst austauschen, darüber sprechen und selbst kreativ werden wollen. Am Donnerstag, 30. Januar, von 17 bis 19 Uhr, findet die Auftaktveranstaltung statt.

An jeden letzten Donnerstag im Monat, immer von 17 bis 19 Uhr, können sich Interessenten unterschiedlicher Kulturen im Museum Folkwang in lockerer Atmosphäre treffen. Bei einem Rundgang durch die Sammlung erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über die einzelnen Kunstwerke, tauschen sich darüber aus und lernen sich kennen.

Nach dem Rundgang wird's praktisch



Anschließend werden in den Werkräumen des Museums verschiedene künstlerische Techniken ausprobiert. Es werden unter anderem Skulpturen aus Ton geformt, verschiedene Druckverfahren ausprobiert oder mit Acrylfarben gemalt. Jedes Treffen steht unter einem bestimmten Thema: So geht es beispielsweise um die eigene Herkunft, Kindheitserinnerungen, verschiedene Alltagskulturen und Wohnformen, aber auch um das Museum und die Sammlung an sich.

Treffpunkt im Foyer

Um allen die Teilnahme zu ermöglichen, werden die Veranstaltungen in leicht verständlichem Deutsch und kostenfrei angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Treffpunkt ist das Foyer des Museum Folkwang.

Das Projekt findet in Kooperation mit dem Verein ProAsyl / Flüchtlingsrat Essen e.V. und der Ehrenamtskoordination der cse (Caritas/SkF Essen) statt.

„Gemeinsam Kunst machen“ - Die Termine im Überblick:

Do, 30.1., 27.2., 26.3., 30.4., 28.5., 25.6., 30.7., 27.8., 24.9., 29.10.2020