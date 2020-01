Eine Sonderausstellung „Der Grafiker Hermann Kätelhön“ ist im Kleinen Atelierhaus auf der Margarethenhöhe an der Sommerburgstraße 18 zu sehen.



Bergmänner und Landschaften: Die Motive Hermann Kätelhöns, dem Zeichner des Ruhrgebiets, sind vielfältig. Eine Auswahl seiner Werke ist jedoch nur noch an den nächsten drei Wochenenden zu sehen, denn die Ausstellung schließt am hundertsten Jahrestag von Kätelhöns Einzug in sein Kleines Atelierhaus auf der Höhe am 9. Februar.

1920 zog der Grafiker Hermann Kätelhön in ein Atelier, das Margarethe Krupp für ihn bauen ließ. Kätelhön war damit der erste Künstler mit einem eigenen Atelier auf der Margarethenhöhe. Er war der Initiator für die Entstehung des Künstlerkreises, der sich in den 1920er und 1930er Jahren auf der Margarethenhöhe entwickelte. Die Ausstellung zeigt neben seinen bekannten Ruhrgebietswerken Porträts und Landschaften. Ein besonderes Exponat ist die originale Stern-Druckpresse, auf der der Künstler damals seine Grafiken herstellte.

Zu sehen samstags und sonntags zwischen 10 und 18 Uhr bei freiem Eintritt.