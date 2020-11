Bochum Wattenscheid ist die Geburtsstadt von James Bond

Ian Fleming gilt als Vater von 007, doch was man nicht weiß er wurde bereits vor 100 Jahren in Wattenscheid geboren.

In Wattenscheid weist man darauf mit Plakaten in der Stadt hin. Auch Feiern waren geplant, die sind aber alle Corona bedingt abgesagt worden.

Für Fans mit entsprechendem Kleingeld, findet über ein bekanntes Auktionshaus eine Versteigerung der Film Requisiten statt.



Die Dienstwaffe, der Aston Martin, oder der Bikini von Ursula Andress gibt es zu ersteigern.

Was aber nicht viele wissen: James Bond ist heute bereits 100 Jahre alt. Der wohl bekannteste Geheimagent wurde in Wattenscheid geboren.

Seine deutsche Geburtsstadt erinnert an den Ehrentag.

Mit Lieben grüßen zum Geburtstag wirbt man in Wattenscheid auf Plakatwänden für sich selbst als Geburtsstätte von 007. "Happy Birthday, James" steht seit der vergangenen Woche auf mehrere Dutzend Plakatwände in Wattenscheid.

Laut einer fiktiven James-Bond Biografie wurde James Bond 1920 in Wattenscheid geboren. Danach war der Vater Andrew Bond nach dem Ersten Weltkrieg als Mitglied der alliierten Besatzung in Wattenscheid tätig, seine Frau Monique brachte den späteren Geheimagenten hier im Ruhrgebiet am 11. November 1920 zur Welt. Weitere vier Jahre soll die Familie im Ruhrgebiet gelebt haben.

Dann mal prost, aber geschüttelt nicht gerührt.