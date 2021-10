19. Oktober 2021...

Morgen ist er ganz rund...

Der Oktober Vollmond ist was für Hobbyastronomen...Und es gibt noch mehr...Es stellt sich ein Sternschnuppenstrom ein und ein sterbender Blutmond...

Um 16.57 Uhr erreicht der Mond am 20.10.2021 seine Vollmondphase. Der Oktober-Vollmond trägt den Beinamen Blutmond...

Mit der Mondfinsternis hat der Oktober-Blutmond nichts zu tun...Der Mond im Oktober erstrahlt nicht in rotem Licht...Eine totale Mondfinsternis gibt es dieses mal nicht..Warum der Vollmond im Oktober Blutmond genannt wird, ist nicht überliefert...