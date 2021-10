Kekse, Kekse, Kekse, Krümel will Kekse haben!

Der Wunsch kann erfüllt werden.

Mehr Kekse als das Krümelmonster essen kann.

Was ich auch noch nicht wusste, es gibt Outlet Shops von Bahlsen, in der Größe einer Aldi Filiale nur mit Keksen.

Kekse in allen Geschmacksrichtungen und Mengen. Weihnachts Pralinen zum Testen. Chips, Dips, Erdnüsse, Tee alles zu super Preisen.



Im wahrsten Sinne eine süße Versuchung.

Selbst Kinder sind bei der Auswahl überfordert,

Zitat: „ich weiß nicht was ich mir kaufen soll“.



Meinen Schnapper habe ich gefunden. Einen ganzen Karton Pick up, Ladenpreis 46 Euro, gab es für 16 Euro und ist ein Jahr haltbar.

Da kann man sich als Opa oder Oma, bei den Enkeln einschleimen.

Nur Schade, dass es dieses “Paradies“ in NRW kaum gibt.

Nur in Aachen und Bad Münster Eifel gibt es einen Shop.

Ich hatte diesen Shop zufällig in Norddeich entdeckt.

Aber trotzdem sollte man vor Weihnachten, die Kekse doch selber backen.

Hat jemand gute Rezepte aus Oma´s Zeiten?