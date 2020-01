Heute ist der Tag des 75-jährigen Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers #Auschwitz. Ich nehme dies zum Anlass ein Plädoyer gegen #Faschismus zu schreiben.

Ähm… Was ist eigentlich dieser Faschismus von dem immer alle reden?

Wenn man die Stichworte „Faschismus Definition“ Google~t oder, wie in meinem Fall, Ecosia~t dann bekommt man da eine Reihe verschiedener Internetseiten, die sich an der Definition des Wortes „Faschismus“ versucht haben. Manche sehr ausführlich, mit historischen Informationen zur #Bildung faschistischer Systeme, andere halten ihre Erklärung eher kurz und bündig.

Aber alle Erläuterungen und Beschreibungen beinhalten den italienischen Diktator Benito #Mussolini und dem seinen aller besten Lieblingsfreund Adolf #Hitler.

Oft lese ich auch „italienischer Faschismus“.

Tatsache ist, dass ich meist unbefriedigende Dinge nach Art „kEiNe EiNhEiTlIChE dEfInItiOn“ gelesen habe.Aber wenn jemand es gewagt hat den Begriff zu füllen, dann waren es Stichworte wie „extremes Gedankengut“, „rassistisch“, „antisemitisch“, „Diktatur“, „demokratiefeindlich“, die zur Beschreibung verwendet wurden.

Das Wort „Faschismus“ kommt von dem lateinischen Begriff „fasces“, welcher das altrömische Rutenbündel bezeichnet… Hä? Erstmal ecosiaen… Aha! Zusammengebundene biegsame Stöcke, in denen noch ein Beil steckt. Hatten die höchsten Amtsinhaber der Etrusker und danach die des Römischen Reichs als Amtssymbol. Okay, danke Wikipedia! Btw: Der Begriff wurde schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der italienischen #Politik verwendet (von einer #Arbeiterbewegung. Wie ironisch kann Geschichte sein?) und durch die Partito Nazionale Fascista (zu dt. Faschistische Partei) und Mussolini erst zu DEM Symbol dieser Bewegung.

Daraus leite ich nun ab, dass Faschismus eine italienische Erfindung ist. Daraus leite ich wiederum ab, dass #Ananas auf #Pizza ein Symbol des #Antifaschismus ist. Fuck yeah!

Ich esse jetzt meine #HawaiiPizza, trinke #Tee und #Hustenlöser und lese weiter Artikel und Berichte über Faschismus, damit ich weiß, in welchen Facetten er mir begegnen kann.

Die sehr gute Politikerin Nele Hülshorst von Die PARTEI Essen

