Entwicklungspolitik steht im Dezember 2020 im Mittelpunkt einer kleinen Veranstaltungsreihe der Jungen Presse. In zwei Webinaren bietet der Verein zusammen mit den Vereinten Nationen und NGOs einen vertiefenden Einblick.

Globale Migrationsbewegungen, Aneignung von Landflächen, eine globalisierte Wirtschaft und viele weitere Phänomene finden täglich in Medien Erwähnung. Oft findet jedoch nur eine punktuelle Betrachtung dieser Geschehnisse statt. Dies liegt meist an der Komplexität und Vielschichtigkeit dieser Prozesse. Wie können solche und anderen Themen journalistisch aufbereitet werden? Wie können daraus Geschichten entstehen, die mitreißend, informierend oder schockierend sind?

„Wir sind sehr glücklich zwei Webinare mit dem Schwerpunkt Entwicklungspolitik für angehende Medienschaffende anbieten zu können", so Florian Sandmann, Vorsitzender der Jungen Presse. "Unser Ziel ist es, dass wir angehenden Medienschaffenden Wissen über komplexe politische Ereignisse an die Hand geben.”

Die Reihe beginnt am 7. Dezember mit dem Webinar über die die Grundlagen der Entwicklungspolitik. Der Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen unterstützt die Junge Presse bei diesem Thema. Mit dem Webinar am 16. Dezember, an dem die Vereinten Nationen mitwirken, rückt die Veranstaltungsreihe die UN als zentralen Akteure in der Entwicklungspolitik in den Mittelpunkt.