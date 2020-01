Wer kennt ihn nicht, den stressigen Alltag? Der muss nicht immer durch die Arbeit ausgelöst werden. Auch Krankheiten können Stress verursachen. Doch dem kann man entgegenwirken, indem man achtsamer lebt. Wie das geht, vermittelt der Kurs "MBSR - Stressbewältigung durch Achtsamkeit" der VKJ-Familienbildungsstätte an der Brunnenstraße 29.

Das über acht Wochen gehende Angebot findet vom 3. Februar bis zum 6. April jeden Montag von 16 bis 18.30 Uhr statt. Das Achtsamkeitstraining nach Prof. Jon Kabat-Zinn ist ein seit vielen Jahren anerkanntes Präventionsprogramm zur Stressreduktion und trägt zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit bei.

Es beginnt mit einem individuellen Vorgespräch für alle Interessierten. Danach folgen acht Treffen von je ca. 2,5 Stunden und ein ganzer Tag der Achtsamkeit.

Kurs-Inhalte sind Achtsamkeitsübungen im Sitzen, Gehen und Liegen, achtsame Körperarbeit und sanfte Dehnungsübungen sowie Kurzvorträge und Gruppengespräche zu Schwerpunktthemen wie z.B. Umgang mit Stress oder Schmerzen und mit schwierigen Gefühlen.

Zuhause praktizieren die Teilnehmenden mit Unterstützung von CDs die Übungen regelmäßig.

Der Kurs richtet sich an alle, die Stress aus der Arbeit, der Familie, aus Beziehung oder aus Krankheit kennen, mit akuten oder chronischen Beschwerden belastet sind, unter psychosomatischen Beschwerden leiden, Achtsamkeit und Lebendigkeit in ihr Leben integrieren möchten oder eine sinnvolle und heilsame Ergänzung zur medizinischen oder psychotherapeutischen Behandlung suchen.

Interessierte melden sich zu einem persönlichen Vorgespräch an, erst danach erfolgt die verbindliche Anmeldung.

Der Kurs ist nach §20, Abs. 1SGBV zertifiziert und wird von vielen Krankenkassen bezuschusst. Anmeldung unter Tel. 0201/846 35 77 oder online unter https://www.vkj.de/de/kurse/?kathaupt=11&knr=120E240