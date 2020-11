Weiter Probleme in Deutschland

Als hätte man nicht schon mit dem Corona Virus genug zu tun.

Jetzt kommt noch die Afrikanischen Schweinepest nach Deutschland.

Nach Brandenburg ist nun auch in Sachsen die Afrikanischen Schweinepest aufgetreten.

Der Fundort eines infizierten Wildschweins liegt in der Nähe der polnischen Grenze in der Oberlausitz. In Polen gibt es seit 2014 schon die Afrikanische Schweinepest.

Dänemark hatte schon vor 2 Jahren reagiert und einen Wildschweinzaun entlang der gesamten Grenze nach Deutschland errichtet. In Deutschland sah man bislang keinen Bedarf.

Jetzt haben die Schweinezüchter ein Problem.

Sie dürfen nicht mehr nach Asien exportieren, wenn nur ein Fall der Schweinepest in Deutschland aufgetreten ist.

Die Politik sagt durch Sachsens Sozialministerin Petra Köpping:

„Ich appelliere an die Schweinehalter, in ihren Bestrebungen, die Hausschweine zu schützen, nicht nachzulassen und Biosicherheitsmaßnahmen konsequent weiter zu verfolgen“.



Als wäre das nicht genug, gibt es in der Region auch noch einen Fall der Vogelgrippe.

Ein toter Mäusebussard wurde gefunden.