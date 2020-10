Der Pelikanbrunnen plätschert leise, der Bücherschrank der Stadtteilbibliothek lädt zum Stöbern ein. Ein idyllisches Plätzchen.

Bisher fehlte eigentlich nur noch eine Sitzgelegenheit zum Verweilen. Jetzt stellte die Stadt eine Bank dazu. Idealer Sitzplatz, um sich in ein Buch zu versenken. Offene Bücherschränke dienen dazu, Bücher kostenlos, anonym und ohne jegliche Formalitäten zum Tausch oder zur Mitnahme anzubieten. Das Angebot soll als Ergänzung zum bestehenden Angebot der Stadtteilbibliothek und Buchhandlungen gesehen und ein neuer Ort der Begegnung werden. Paten wie Heike Jütting und Hanne Möhring betreuen den Bücherschrank, kontrollieren die „Grenzen des guten Geschmacks“ und entfernen notfalls Anstößiges. Gleiches gilt für schlecht erhaltene Bücher. Bezirksvertreter Herbert Schermuly hatte die Idee, auch in Werden solch einen Treff für Leseratten einzurichten. Das brauchte dann aber gute zwei Jahre und unzählige Anträge, Diskussionen, Rückschläge und neue Verhandlungen. Im Frühjahr wurde der Werdener Bücherschrank endlich in der Gasse Haus Fuhr aufgestellt. Bezirksbürgermeister Benjamin Brenk half mit, die Literatur an ihren neuen Platz zu schleppen. Wenn sich die Lage wieder normalisiert hat, soll die Eröffnung nachgeholt werden mit einem kleinen Fest. Auch ist zukünftig geplant, den Bücherschrank mit kleinen Aktionen, Lesungen und Feiern zu „bespielen“.