Am Freitagabend (27. Dezember) bedrohten zweimaskierte Männer mit Schusswaffen vier Mitarbeiterinnen einer Lebensmittelfiliale auf der Helenenstraße.

Kurz vor Ladenschluss, gegen 22 Uhr,schloss eine der Mitarbeiterinnen die Türen am Haupteingang zu. Plötzlich tauchten zwei maskierte Männer vor ihr auf, betraten das Geschäft und bedrohten sie unter dem Vorhalt zweier Schusswaffen. Die Täter schrien sie und zwei weitere Mitarbeiterinnen an, dass es sich um einen Überfall handelt und sich alle ruhig verhalten sollen. Sie gingen auf die vierte Mitarbeiterin zu, die mit der Abrechnung beschäftigt war und rissen Geldscheine und Münzgeldrollen an sich. Das Geld steckten die mutmaßlichen Räuber in eine rot-weiße Plastiktüte und in einen schwarz-weißen Stoffbeutel mit Kordel, der sich auch als Rucksack tragen lässt.

Damit flüchteten die bislang unbekannten Männer aus demLebensmittelgeschäft. Kurz darauf alarmierten die Mitarbeiterinnen die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Täterfahndung verlief jedoch negativ.

Die beiden Männersind zwischen 20 und 30 Jahre alt, von schlanker Statur und haben dunkle Augen und Augenbrauen. Einer hatte auffällig hängende Augenlider. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Außerdem trug einer der beiden Tatverdächtigen weiße Turnschuhen und eine rote Kapuzenjacke in "Holzfäller"-Optik.

Die Polizei suchtdringend nach Zeugen, die weitere Angaben zu den Personen oder dem Überfall geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.