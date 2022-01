Der Kurs "Fundstücke im Essener Westen" der Volkshochschule startet am 22. Februar in ein neues Semester. Anmeldungen dafür sind bereits jetzt möglich unter www.vhs-essen.de.

Jeweils fünf Veranstaltungen in zwei kleinen Gruppen sind geplant, um den Essener Westen zu erkunden. So steht zum Beispiel ein Ausflug mit dem Frohnhauser Heimatforscher Robert Welzel ins Moltkeviertel auf dem Programm und Heilpraktikerin Jeannette Schulz lädt zum Waldbaden auf eine nahe Grünfläche ein.

Wer sich vorab informieren möchte: Nachfragen werden per E-Mail an fundstuecke-im-essener-westen@t-online.de beantwortet.