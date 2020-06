In den Sommerferien findet an zwei Terminen ein "Huckepack-Sommerprogramm" an der Gesamtschule Bockmühle, Ohmstraße 32, in Altendorf statt, welches sich vor allem an neuzugewanderte Kinder richtet.

80 Viertklässlern, die zum neuen Schuljahr die Grundschule verlassen und in den Sekundarbereich wechseln, wird ein Betreuungsangebot gemacht, das sowohl auf sprachliche Förderung als auch auf sozial-emotionales Lernen setzt. Mit dem Projekt - Ausrichter ist das "International Rescue Committee (IRC)" - sollen Kinder mit Spiel und Spaß auf den Übergang in die 5. Klasse vorbereitet werden.

Die Huckepack-Woche findet entweder vom 6.–17. Juli oder 20.–31. Juli, Montag bis Freitag von 8.30 bis 15.30 Uhr, statt. Jeden Tag gibt es ein gemeinsames Frühstück und Mittagessen sowie bewegte Pausen im Grünen.

Vor allem für die zweite Huckepack-Woche vom 20.-31. Juli werden noch Kinder gesucht, die mitmachen möchten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldungen und Fragen: Baris Altindag (Projektleiter), E-Mail: Huckepack.Essen@Rescue.org; Telefon / WhatsApp: +4917634571235. Anmeldung auch online: https://kurzelinks.de/huckepack