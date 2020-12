.. findet vom 25.Dezember 2020 bis zum 17. Januar 2021 der Krippenrundgang in der St. Elisabet-Kirche, Frohnhauser Str. 398, statt. Die gezeigten Krippen stammen aus der Sammlung des Krippenbaumeisters und früheren Pfarrers der Gemeinde Pastor Bernhard Alshut.

Alle Krippen, von denen an dieser Stelle nur eine kleine Auswahl gezeigt werden kann, sind aus nachhaltigen Materialien gefertigt. Sie wurden aus Stroh, Wachs, Wolle, Papier, Holz, Stein,Metall und anderen Naturmaterialien, die an den einzelnen Krippenstationen durch kleine Hinweistafeln näher bezeichnet werden, zu unterschiedlichsten Zeiten und an unterschiedlichen Orten auf verschiedenen Kontinenten gebaut.

Bemerkenswert ist der in diesem Jahr betonte Schwerpunkt "NACHHALTIGKEIT" insofern , da dem Umweltschutz und dem schonenden Umgang mit der Natur zu Recht eine immer größere Bedeutung zukommt.

Natürlich müssen in Pandemiezeiten die Corona Hygienevorschriften (Maske, Desinfektion, Abstand und Registrierung) beachtet werden. Das sollte Besucher/innen aber nicht davon abhalten, diese einzigartige Ausstellung, die täglich von 15.00 bis 17.00 Uhr geöffnet ist, zu erleben. Den Eingang zum Krippenrundgang erreicht man von der Spittlerstraße aus.

Weitere Hintergründe über die Ausstellung erfährt man in dem tollen Artikel

der Lokalreporterin Ingrid Schattberg