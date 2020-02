Leider musste ich kurz vor den Weihnachtsfeiertagen ins Krankenhaus und mich einer Notoperation unterziehen. Im Anschluss war ich wochenlang so geschwächt, dass ich mehr auf der Couch lag als draußen am Leben teil zu nehmen.

Das ist wohl auch einem netten Nachbarn aufgefallen, mit dem ich ab und zu schon mal ein "Pläuschchen" am Gartenzaun halte.

Da es heutzutage leider fast nur noch ein nebeneinander statt eine funktionierende Nachbarschaft gibt, hat mich dieser Brief von jemanden, der noch nicht einmal bei mir im Haus wohnt, doch sehr überrascht und gefreut.

Ich denke, so ein Verhalten ist auch mal einen Beitrag hier wert !

Diesen Brief fand ich bei mir im Briefkasten: