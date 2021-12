Der "Kleine Lord" ist bei uns der absolute Weihnachtskultfilm, allerdings nur in der Version mit Alec Guinness als Earl of Dorincourt und Ricky Schroder als Ceddie. Alle Szenen des Films kennen wir über die Jahre in - und auswendig.

Nachdem ich den obigen Spruch des kleinen Lords in der Weihnachtszeit auch in diesem Jahr wieder zwei Mal gehört hatte, konnte ich nicht umhin, ihn auch auf die Reinigung der Nistkästen zu beziehen. Eigentlich hätte das spätestens im Oktober erledigt werden müssen, also unmittelbar nach der Brutsaison.

Aber lieber...

Leider finden die Höhlenbrüter unter den Vögeln in der Stadt immer weniger alte, morsche und teilweise abgestorbene Bäume, in denen ihnen der Specht Bruthöhlen hinterlassen hat. Auch natürliche Verstecke und Nistmöglichkeiten in Gebäudenischen werden immer seltener. Da nützt es wenig, wenn zwar gefüttert wird, aber das Gesamtpaket für die Vögel nicht mehr stimmt.

Vorgefertigte Nistkästen, egal ob aus Holz oder Holzbeton bieten da Abhilfe, wenn man beim Aufhängen einige Grundregeln beachtet. Sie sollten regen- und katzensicher angebracht werden und auch sonst schadet es nicht, wenn man sich über einen geeigneten störungsfreien Standort Gedanken macht.

Wichtig ist auch, dass die Nistkästen jährlich gereinigt werden, denn bis auf die Stare entfernen die Höhlenbrüter alte Nester nicht, sondern bauen ihres einfach auf dem letzten Nest. Dabei besteht die große Gefahr, dass in den alten Nestern Milben, Vogelflöhe und andere Parasiten überdauern und die Vogelbrut befallen, schwächen und im Extremfall sogar töten. Einfaches Entfernen des alten Nistmaterials reicht also nicht. Ich habe die Kästen bisher immer mit heißem Wasser gereinigt, in diesem Jahr aber die künstlichen Nisthöhlen erstmalig mit einem Brenner desinfiziert. Auf keinen Fall sollte man Insektizide zum Einsatz bringen.

In fünf der zwölf Nistkästen haben die Vögel im letzten Jahr Junge zur Welt gebracht: 2X Kohlmeisen, 2X Blaumeisen und 1X Rotkehlchen. Die Zaunkönige haben beim Gartennachbarn gebrütet. Amseln haben auf einem der Nistkästen ihr Nest gebaut. In zwei der Nistkästen, die von Blaumeisen besetzt waren, fand ich zwei bzw. 3 unbefruchtete Eier.

Dem kleinen Lord und Mr. Hobbs bin ich danbar, dass sie mich an die Reinigung der Nistkästen noch einmal erinnert haben. Damit kann das Jahr 2022 auch für Meisen, Rotkehlchen u. Co ein Gutes werden.

Wie heißt es so schön beim Kleinen Lord?

" Jeder Mensch sollte mit seinem Leben die Welt ein ganz klein wenig besser machen."

Wer noch mehr der (alt)klugen Sprüche des kleinen Cedric nachlesen möchte, findet sie

HIER (Filmzitate)