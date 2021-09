Vincent van Goghs Begeisterung für die Sonnenblumen ist nachvollziehbar. Er war so von ihnen so angetan , dass er für seinen Kollegen Paul Gauguin gleich 2 Bilderserien gemalt hat, weil er ihn damit beeindrucken und mit ihm und weiteren Künstlern eine Malerkolonie in der Prvence gründen wollte. Doch auch im heimischen Garten stellen diese prächtigen Pflanzen Kunstwerke dar, die sich nicht nur vom gesamten Erscheinungsbild, sondern sich auch in der der detaillierten Blütenarchitektur offenbaren.

Blütenbau der Sonnenblume

Die große nickende "Blume" besteht oft aus 15000 Einzelblüten, die wie in einem Körbchen von einem Hüllkelch umgeben werden(Korbblüter). Anfangs überdecken die grünen Blätter des Hüllkelchs noch den Blütenstand. Später schützen sie die geöffneten Blüten vor ankriechenden Tieren, wie z.B. Schnecken und Ameisen. Bei der Blumenkrone selbst unterscheidet man die strahlend gelben Zungenblüten, die die Insekten anlocken sollen und die Rührenblüten. Anfangs sind bei letzteren die miteinander verwachsenen Staubbeutel noch geschlossen. Später öffnen sie sich nach innen und füllen die Röhre mit Blütenstaub an.Der Griffel dringt dann wie ein Kolben in diese Röhre vor und schiebt den Blütenstaub nach außen. Danach spreizen sich die Narbenäste, so dass sie vom Pollen, den Insekten von anderen Blüten bringen, bestäubt werden können.

Alle Stadien der sich entwickelnden Röhrenblüten kann man an der Sonnenblume beobachten, wobei frühere Entwicklungsstadien sich näher als bereits geöffnete Blüten im Zentrum der Blütenscheibe befinden.



Sonnenblume und Insekten

Sonnenblumen blühen von Juli bis in den Oktober hinein und sind eine wichtige späte Bienentracht. Sowohl hinsichtlich des Pollens als auch wegen des Nektars sind sie für (Wild-) Bienen und Hummeln sehr attraktiv. Pollen- und Nektarwerte werden mit 3 von 4 Punkten bewertet.

Leider wurde die Zahl der Sonnenblumenfelder zugunsten des Maisanbaus in den letzten Jahren immer weiter reduziert.

Da der gelbe Pollen bei Schnittblumen häufig auf die Tischdecke rieselte, haben Händler und Züchter darauf reagiert und Sorten gezüchtet, bei dem weniger Pollen anfällt. Das Nachsehen haben die Bienen!!

Stoffwechsel der Sonnenblumen