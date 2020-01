Im Bereich der Informationstechnik ist der Nachwuchs nicht im erforderlichen Umfang vorhanden. Unter dem Titel "Berufliche Bildung im digitalen Zeitalter sichern – Fachoberschule für Informatik ermöglichen" hat der Landtag einen neuen Bildungsgang auf den Weg gebracht.

Ab dem Schuljahr 2020/21 bietet das Heinz-Nixdorf-Berufskolleg (HNBK) den in NRW neuen Bildungsgang Fachoberschule Informatik an. Alle Interessenten sind zu einem Informations- und Anmeldetag am Samstag, 1. Februar, von 9 bis 13 Uhr in die Dahnstraße 50, eingeladen.

Dieser zweijährige Bildungsgang sei eine Chance für alle jungen Menschen, die sich gezielt für eine Ausbildung und/oder ein Studium im Fachbereich Informatik qualifizieren wollen.

Ein Jahrespraktikum in einem IT Betrieb ist fester Bestandteil dieses Bildungsgangs. In enger Kooperation mit IT Betrieben tauchen die Schüler in die Praxis der Berufswelt ein. Dieses Praktikum im ersten Jahr wird begleitet von Unterricht am HNBK, der grundlegende Kenntnisse der Informationstechnik vermittelt. Im zweiten Jahr vertiefen die Schüler handlungsorientiert ihre Erfahrungen im Betrieb durch Vollzeitunterricht im Bereich der informationstechnischen Arbeits- und Geschäftsprozesse.

Die Fachoberschule öffnet allen interessierten jungen Menschen den Weg in die IT Berufe und will so dem Mangel an geeigneten Bewerbern für die IT Ausbildung begegnen. Gleichzeitig haben Betriebe die Möglichkeit, zukünftige Bewerber in einem Jahrespraktikum kennenzulernen und als qualifizierte Unterstützung für ihren Betrieb und als Auszubildende zu gewinnen.

Das Heinz-Nixdorf-Berufskolleg ist eine von wenigen ausgewählten Schulen in NRW, die dieses neue Angebot machen. Eingangsvoraussetzung ist der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife). Nach zwei Jahren beenden die Schüler den Bildungsgang mit der Fachhochschulreife.