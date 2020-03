Auch in der Evangelischen Kirchengemeinde Frohnhausen ist eine kleine Unterstützergruppe entstanden, die älteren Mitbürgern und weiteren Angehörigen sogenannter „Risikogruppen“ Hilfe bei Besorgungen anbietet.



Für Menschen aus dem Stadtteil ist die Gruppe unter Telefon 0160 3068307 zu erreichen. „Wenn Sie Bedarf an einem stärkenden Gespräch haben, können Sie bei den Mitgliedern unseres Pfarrteams anrufen“, heißt es auf der Homepage ekef.de.

„Pfarrerin Susanne Gutjahr-Maurer, Telefon 0201 752979, Pfarrer Werner Sonnenberg, Telefon 0201 740788, und Pfarrerin Nele Winkel, Telefon 0157 76493217, haben offene Ohren und gute Worte für Sie. Vielleicht greifen auch Sie in diesen Tagen öfter zum Telefon und rufen Menschen an, die sich über einen Kontakt freuen, oder sind bereit, Menschen durch eine Nachbarschaftshilfe zu unterstützen, die zur Risikogruppe gehören.“