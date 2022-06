Link zur Homepage



Der Schachclub Listige Bauern in Essen Altendorf in der Dechenstraße sucht Schachspieler jeden Alters zum Freizeitvergnügen Jeden Dienstag und Freitag wird sich getroffen Von 6 bis 7 die Kinder ab 19 Uhr für jedermann Toilette und Getänke sind reichlich vorhanden So wir freuen uns euch zu treffen Auf auf los los Man sieht sich den man ist ja nicht blind