500 Sänger auf der Bühne mit Tänzern, Solisten und Akteuren aus Afrika: Eine farbenfrohe Show, in der Nelson Mandelas Leben auf eine besondere Art und Weise musikalisch dargestellt wird. Mit Episoden aus seinem Leben, seinen Werten, Gedanken und Errungenschaften - das erwartet die Besucher bei der Show "Mandela", die am 1. Februar in der Essener Grugahalle aufgeführt wird.

Die Geschichte erzählt, wie ein kleiner Junge, der vom Vater "Unruhestifter" (Rolihlahla) getauft wurde, aufwuchs und gegen das Apartheidsystem kämpfte, nach Jahren in Gefangenschaft erster schwarzer Präsident seines Landes wurde und sich auch danach für Freiheit und soziale Gerechtigkeit weltweit einsetzte.

Der lange Weg Nelson Mandelas und Südafrikas aus der Apartheid wird von Silas Edwin als Projekt "Mandela" auf die Bühne gebracht. Edwin ist bekannt durch viele Mass-Choir-Projekte mit 200 bis 2.000 Sängern. "Mandela" kommt jetzt mit Theater, Tanz und Gesang, untermalt von internationaler und afrikanischer Musik durch den 500-köpfigen "singOUT-Chor" und afrikanischen Tänzern und Sängern. Die Zuschauer können so musikalisch in die Welt von Mandela eintauchen.

Tickets gibt es bei ADticket unter Tel. 0180/60 50 400 sowie unter www.adticket.de und an allen bekannten VVK-Stellen.