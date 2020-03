Noch bis zum 26. April läuft in Essen die Ausstellung SURVIVORS - FACES OF LIFE AFTER THE HOLOCAUST.

Der Fotograf Martin Schoeller hat Überlebende des Holocaust fotografiert.

Entstanden sind 75 eindringliche Portraits.

75 Portraits, die Martin Schoeller aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau geschaffen hat.

Zu sehen sind Menschen, die diese tragischen Erinnerungen für immer in sich tragen, deren Seelen gezeichnet sind.

Entstanden sind die Bilder in Jerusalem. Dort hat der Fotograf die Portaitierten besucht und sich für die Aufnahmen viel Zeit genommen.

Ein Überlebender hat gesagt:

"Es ist so wichtig Erinnerungsprojekte wie dieses zu unternehmen. Wer noch in der Lage ist, seine Geschichte zu erzählen, sollte das auch weiterhin tun. Es ist unsere Pflicht, im Namen der Männer, Frauen und Kinder, die ermordet wurden, unsere Geschichten immer wieder zu erzählen."

(Naftali Furst)

Man muß sich das mal bewusst machen, dass die Portaitierten die letzten lebenden Augenzeugen sind. Das sollte für uns und die künftigen Generationen von besonderer Bedeutung sein. Bis 1945 wurden fast sechs Millionen Juden ermordet.

"SURVIVORS" ist ein Projekt der Stiftung für Kunst und Kultur Bonn und der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Kooperation mit der Stiftung Zollverein und dem Ruhr

Museum.

Diese bewegende Ausstellung solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen.

Der Eintritt ist frei. Es gibt aber eine Spendendose, wo jeder geben kann, was er möchte.