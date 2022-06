Die Tiertauschbörse ist wieder zurück! Während in der Vergangenheit dieses Angebot nur für den Kreis Recklinghausen und Bottrop galt, soll diesmal unsere ganze Community von dieser Börse profitieren.

Bei unserer Aktion - das zeigen unsere Erfahrungen aus über 18 Jahren - melden sich auch immer gerne Menschen, die selbst kein Haustier haben, aber sich gerne befristet und ohne kommerzielle Interessen um einen Gast mit Fell und Federn kümmern würden. Die Tiertauschbörse bedeutet für urlaubsreife Zweibeiner konkrete Entlastung und ist eine Aktion von eurer Community Lokalkompass.de. "Du nimmst meine Katze, ich betreue deine." Oder: "Wir haben zwar keinen Hund, würden aber in den Ferien einen vierbeinigen Gast aufnehmen." So ähnlich funktioniert die Tiertauschbörse, nämlich als kostenloser Service.

Bitte teilen

Tierheime und Tierschutzvereine berichten in den Ferien regelmäßig von ausgesetzten Tieren. Das können wir mit Hilfe der Tiertauschbörse verhindern, indem wir eine Betreuung für Vierbeiner vermitteln, während die Besitzer im Urlaub sind. Bitte teilt das Angebot, damit möglichst viele Tierhalter davon Gebrauch machen können, bevor sie möglicherweise auf "dumme Ideen" kommen.

Mitmachen

- Melden Sie sich mit Ihrem Wunsch für einen Urlaubsplatz oder Ihrem Angebot, ein Tier bei sich aufzunehmen, indem Sie einen Kommentar unter diesen Beitrag schreiben.

- Bitte schreiben Sie, ob Sie Hilfe bieten oder suchen, um welches Tier es sich handelt, den betreffenden Zeitraum sowie Ort.

- Zur Kontaktaufnahme klicken Sie auf den Namen des Kommentarschreibers. Sie gelangen zum Profil der Person und können dort auf "Nachricht senden" klicken. Diese Nachricht ist nicht öffentlich sichtbar und landet im Mailpostfach des Kommentators.

- Kommerzielle Interessen ausgeschlossen!

Haftungsfragen

- Lokalkompass.de stellt die „Tiertauschbörse“ lediglich zur Kontaktaufnahme bereit, ist aber an dem Verhältnis und den Absprachen der Tierbesitzer und Tiersitter untereinander nicht beteiligt.

- Im Sinne einer Vermittlungsplattform treten für lokalkompass.de keine Haftungsfragen auf, da lokalkompass.de an dem Verhältnis zwischen Tierbesitzer und Tiersitter nicht beteiligt wird.

- Für Haftungsfragen der Tierbesitzer und Tiersitter untereinander greifen primär die individuellen Vereinbarungen zwischen diesen. Daneben sieht das Bürgerliche Gesetzbuch insbesondere eine Haftung des Tierhalters und des Tieraufsehers für solche Fälle vor, in denen Schäden durch das Tier (insbesondere Dritten gegenüber) entstehen.

