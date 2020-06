Über 300 Sonnentage im Jahr, mediterraner Lifestyle gepaart mit mehr als 7.000 Jahre Geschichte. Bei diesem Gewinnspiel wartet die traumhafte Insel Malta auf Sie, die das ideale Ziel für Ihren nächsten Städtetrip oder Erholungsurlaub ist.

An der malerischen Küste Maltas gelegen, finden Sie im 5* Corinthia Hotel St George's Bay ein ideales Urlaubshotel. Entspannen Sie sich mit herrlichem Blick über das Mittelmeer und genießen Sie den Luxus der großzügigen Hotelanlage in St. Julians. Neben Privatstrand und Hotelpools locken Restaurants und Bars, um einen Urlaubstag ausklingen zu lassen.

Gewinnen Sie einen Urlaub auf Malta für 2 Personen. Dieser fantastische Gewinn, den das Fremdenverkehrsamt Malta und GLOBISTA verlosen, beinhaltet*:

Flüge Deutschland – Malta – Deutschland mit Air Malta in der Economy Class für 2 Personen

Private Flughafen Transfers in Malta

5 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück im 5* Corinthia Hotel St George's Bay

Malta Discount Card für 2 Personen

* Siehe Teilnahmebedingungen. Der Preis ist nicht in Bar auszahlbar.

Teilnahmeschluss ist der 15.08.2020 um 23:59 Uhr. Das Los entscheidet. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter der Funke One GmbH sowie der FUNKE Mediengruppe, der ihr zugehörigen Gesellschaften und gewinnbereitstellender Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die von den Teilnehmern angegebenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt. Für den Fall des Gewinns eines Preises erklärt sich der betroffene Teilnehmer jedoch damit einverstanden, dass seine Daten an jenen Gewinnspiel-Partner weitergegeben werden dürfen, der den vom Teilnehmer gewonnenen Preis zur Verfügung gestellt hat. Dies geschieht dann ausschließlich zum Zwecke der Zustellung des gewonnenen Preises an den betroffenen Teilnehmer. Eine darüber hinaus gehende weitere Verwendung der Daten durch die Funke One GmbH oder durch Dritte erfolgt nicht, außer der Teilnehmer erlaubt der Funke One GmbH ausdrücklich durch entsprechende Einwilligung die Weitergabe der Daten an einen Partner, um gewünschte Informationen/Werbung zu erhalten.