Liebe Leser*innen! Hier ist die 24-seitige erweiterte Ausgabe des INTEGRATIONSBLATTES «Essen auf Russisch»!

Im September 2020 fanden in der Ruhrmetropole Essen Kommunalwahlen statt. Aufgrund von Einschränkungen während der Pandemie des neuen Coronavirus wurde die konstituierenden Sitzungen bzw. die Fertigstellung der städtischen Gesetzgebungsorgane auf 2021 verschoben.

Inzwischen wurde die Bildung der Stadtratsausschüsse abgeschlossen und auch der neuen Vorstände des Integrationsrates sowie des Seniorenbeirates gewählt.

In dieser Ausgabe des INTEGRATIONSBLATTES „Essen auf Russisch“ veröffentlichen wir ein Interview mit dem Vorsitzenden des Integrationsrates der Stadt, Herrn Miguel González Kliefken in russischer, deutscher und englischer Sprache (Seiten 3-4). Die Zahl der Mitglieder bestehender Arbeitskreise des Integrationsrates wie "Kultur & Bildung» und "Sport & Soziales" ist deutlich gestiegen, die neuen Arbeitskreise sollen außerdem entstehen. Wir geben dem Integrationsrat gerne regelmäßig die Möglichkeit, die Leser*innen unserer Zeitschrift über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Integration zu informieren.

Ein großer Teil der russischsprachigen Migranten in Essen sind Personen im Alter von 60+. Im April 2021 wurde die neue Führung des Seniorenbeirates gewählt. Frau Susanne Asche wurde zur Vorsitzenden des Seniorenbeirates gewählt. Wir werden gerne ein ausführliches Interview mit dem Vorstand des Seniorenbeirates Essen im INTEGRATIONSBLATT „Essen auf Russisch“ in verschiedenen Sprachen veröffentlichen.

Angesichts der Tatsache, dass der Chefredakteur des INTEGRATIONSBLATTES direkt in die Arbeit der beiden Räte und dessen Arbeitskreise, mehrerer Stadtausschüsse sowie in der Redaktion des Seniorenmagazins esSen. on top involviert ist, wird es nicht nur spannend, sondern auch sehr schnell.

Wie immer finden Sie auf den Seiten unserer INTEGRATIONSBLATTES einen bunten Themenstrauß der traditionellen Rubriken - spannende Interviews und Essays, eine Liste nützlicher Kontakte, Kulturnachrichten, Geschichten über faszinierende Reisen mit Fotos, Auszüge aus den Veröffentlichungen unserer Partner, Informationen über die russisch-deutsche Zusammenarbeit, sowie völlig neue Rubriken – über Begegnungen mit prominenten Leuten, Werke unserer Dichter und Schriftsteller, unerwartete Kochrezepte. Von besonderem Interesse ist eine Reportage über die Partnerstädte der Stadt Essen (Seite 9).

WICHTIG: Am 28. Mai 2021 billigte der Bundesrat die Novelle des Urheberrechts, die damit zum 7. Juni 2021 in Kraft tritt. Siehe: https://www.urheberrecht.de/urheberrechtsreform/

Folgen Sie den Veröffentlichungen zu Integrationsthemen, leiten Sie diese an Ihre Freunde und Verwandten weiter, seien Sie unsere Multiplikator*innen!

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Freude beim Lesen unseres INTEGRATIONSBLATTES „Essen auf Russisch“ und alles Gute in dieser schwierigen Zeit!

Bleiben Sie bitte gesund und zuversichtlich!

Ihr Dr. Dmitri Piterski