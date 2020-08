Klaus Tornedde und Günther van Wasen mit der VLK-Ehrennadel ausgezeichnet

Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker ehrt langjähriges Engagement

In der letzten Woche fand in der Fun Food Factory am Burgplatz eine Ehrung der Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker statt. Die langjährigen sachkundigen Bürger der Essener FDP-Fraktion Klaus Tornedde und Günther van Wasen sind mit der Ehrennadel der VLK für ihr ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik ausgezeichnet worden. Der Vorsitzende der VLK, Kai Abruszat, kam persönlich zur Verleihung nach Essen.

„Klaus Tornedde und Günther van Wasen haben in den letzten Jahrzehnten die Arbeit der Essener Freien Demokraten mit ihrem Fachwissen bereichert und haben in zahlreichen Wahlkämpfen auch persönlich mit einer Kandidatur für die FDP Flagge gezeigt“, erklärt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Beide sind aktuell im Bau- und Verkehrsausschuss als stellvertretende sachkundige Bürger aktiv, haben sich aber auch im Ausschuss für Anregungen und Beschwerden bzw. im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Grün und Gruga für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort eingesetzt.“ Die FDP-Fraktion gratuliert beiden Ehrennadelträgern aufs herzlichste und dankt für ihre engagierte Mitarbeit.