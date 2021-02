Zuhause gesucht: Katze Ginger ist eine süße Diva

Die vierjährige Ginger hat in ihrem bisherigen Leben wenig Glück gehabt. Und was sie erlebt hat, können die Tierpfleger nur erahnen. Die schöne Samtpfote kam mehrmals aus der Vermittlung zurück ins Tierheim, da sie ohne ersichtlichen Grund fest zugebissen hat. Gesucht werden daher sehr katzenerfahrene und geduldige Menschen, die Ginger einen Raum oder Platz zur Verfügung stellen können, von wo sie auch den Freigang nutzen kann - zum Beispiel einen Wintergarten oder einen Anbau am Haus.

Katzenerfahrene Menschen und Freigang

Ginger mag es durchaus, gekuschelt zu werden, aber dennoch braucht sie ihren Freiraum und Abstand zu ihren Menschen.Bei Interesse an Ginger ist es notwendig, sie vor Ort im Tierheim über einen längeren Zeitraum kennenzulernen. Es ist ein wenig schwer, den Zeitpunkt bei Ginger zu sehen, an dem sie kippt. Deswegen sollte man sie öfters besuchen.

Ginger sucht „ihre“ Menschen, bei denen sie geliebt wird und endlich ankommen darf und einfach nur Katze sein kann. Wer Ginger ein liebevolles Zuhause schenken möchte, meldet sich im Essener Tierheim unter Tel. 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 16 Uhr). Weitere Infos zu und Fotos von Ginger gibt es unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/katzen/ginger.html