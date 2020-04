Am frühen Sonntagmorgen, 05. April 2020 gegen 02:15 Uhr kam es im Gelsenkirchener Ortsteil Buer zu einem Widerstandsdelikt gegen Polizeibeamte.

Zuvor war die Polizei zu einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus an der Cranger Straße gerufen worden.

Beim Eintreffen mehrerer Einsatzkräfte trafen sie auf eine stark alkoholisierte Gelsenkirchenerin, die sich vor dem Haus aufhielt und lautstark gegen den polizeilichen Einsatz protestierte.

Die Beamten begaben sich jedoch zunächst zur Wohnung des Verursachers um den Sachverhalt abzuklären.

Während dessen randalierte die 49-jährige vor dem Haus, schrie lauthals und schlug gegen die Haustür.

Um ihr Verhalten zu unterbinden begab sich ein Team zurück vor das Haus.

Hier ging die Frau in bedrohlicher Haltung auf die Beamten zu, so dass sie festgehalten wurde.

Beim Versuch sie zu fixieren versetzte sie einer Beamtin einen Kopfstoß, wodurch diese leicht verletzt wurde.

Schließlich konnte die Frau aber gefesselt und zur Polizeiwache Buer gebracht werden.

Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.