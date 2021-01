Am Samstagabend, 9. Januar, soll gegen 19.50 Uhr bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Ückendorf ein 49 Jahre alter Mann auch mit einer Schusswaffe gedroht haben.

Aufmerksame Zeugen bemerkten einen Streit auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Ückendorfer Straße und verständigten die Polizei. Hierbei soll einer der Beteiligten eine Schusswaffe gezogen und mit dieser gedroht haben.

Noch bevor die alarmierten Beamten eintrafen, flüchteten drei der Beteiligten. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte einen der Flüchtigen in einem Fahrzeug anhalten. Die Polizisten fanden jedoch keine Waffe bei dem 49-jährigen Gelsenkirchener.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, da zudem der Verdacht besteht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Verdächtige die Wache am nächsten Morgen wieder verlassen.

Die Ermittlungen dauern an.