Am Sonntagabend, 30. August,2020 meldete sich telefonisch ein falscher Polizist bei mindestens zwei Dutzend Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger.

Der Unbekannte rief in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und Mitternacht bei seinen potentiellen Opfern an und gab sich zumeist als Kriminalbeamter aus.

Er teilte ihnen mit, dass er deren Name und Anschrift in einem Notizbuch entdeckt habe, die eine festgenommene, osteuropäische Einbrecherbande bei sich hatte.

Dann bat er, sämtliche Wertsachen und Bargeld zusammen zu räumen und der Polizei zur Aufbewahrung zu übergeben.

Nach jetzigem Stand wurden alle Angerufenen misstrauisch und reagierten richtig:



Sie informierte sofort die richtige Polizei. Die rät, misstrauisch zu sein, wenn sich jemand am Telefon als Polizist ausgibt und sich dabei nicht mit Namen meldet.

Durch einen Gegenanruf kann man sich darüber versichern, ob der Anrufer wirklich ein Beamter der Polizei ist. Familiäre oder finanzielle Verhältnissen sollten niemals am Telefon preisgegeben werden. Das Telefonat sollte sofort beendet werden, sobald der Gesprächspartner Geld fordert.

Die Polizei nimmt keine Wertsachen in Verwahrung.

Bei verdächtigen Anrufen sollte die Polizei sofort über den Notruf 110 informiert werden.